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Великолепный мир. Представлены впечатляющие снимки финалистов фотоконкурса Smithsonian

Удивительные кадры
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Один из финалистов конкурса
Один из финалистов конкурса
/2018 Smithsonian.com Photo Contest

Определены финалисты престижного международного фотоконкурса Smithsonian  

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Как сообщают организаторы, в этом году в конкурсе приняли участие как аматоры, так и профессионалы из 155 стран, приславшие более 48 тысяч снимков.

Победителей будут выбирать в таких категориях, как путешествия, люди, природа, и другие. Кроме того, существует специальная награда зрительских симпатий. Победители пятнадцатого ежегодного конкурса будут объявлены 27 марта.

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