Поделись







Один из финалистов конкурса /2018 Smithsonian.com Photo Contest

Определены финалисты престижного международного фотоконкурса Smithsonian

Читай также: Определены лучшие ролики года, снятые с помощью дронов

Как сообщают организаторы, в этом году в конкурсе приняли участие как аматоры, так и профессионалы из 155 стран, приславшие более 48 тысяч снимков.

Победителей будут выбирать в таких категориях, как путешествия, люди, природа, и другие. Кроме того, существует специальная награда зрительских симпатий. Победители пятнадцатого ежегодного конкурса будут объявлены 27 марта.