Поделись







Илон Маск работает над комедийным проектом /EPA/UPG

Миллиардер и изобретатель Илон Маск работает над собственным комедийным проектом. Свои идеи Маск пока хранит в тайне.

Читай также: Библиотека миллиардера. Восемь любимых книг Илона Маска

На сегодня известно, что миллиардер набрал команду, во главе которой Коул Болтон, бывший главный редактор сатирического издания The Onion. Также, над проектом работает исполнительный редактор издания – Бен Беркли.

По словам Болтона и Беркли, они работают над совершенно новым форматом, которого в медиа еще не было. Они также утверждают, что Маск не будет вмешиваться в редакторскую работу и принимать участие в ежедневных обсуждениях.

Сам Илон Маск прокомментировал новый проект в шуточном виде: “Как по мне, комедия – абсолютно очевидный этап после электромобилей, космических исследований и компьютерных программ. Я удивлен, как этого можно не понимать”.