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Марина Абрамович готовит оперу /© Marina Abramovic

Сербский мастер перформанса Марина Абрамович работает над оперной постановкой по мотивам своего проекта Семь смертей

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В постановке Абрамович сыграет певицу Марию Каллас. Согласно сюжету, она будет играть сцены смерти героинь оперных постановок семь раз, в это время ее будет снимать камера. Кадры будут демонстрировать в рамках ее арт-проекта.

Ранее данный сценарий должен был лечь в основу фильма, состоящего из 10-минутных сцен, снятых разными режиссерами. В 2014 году принять участие согласились Роман Полански и Алехандро Гонсалес, однако позже отказались.

Премьера оперы состоится в 2020 году в Баварской государственной опере. Позже ее покажут в Королевском театре в Лондоне.