Семья Обама готовит собственное шоу на Netflix
Барак и Мишель Обама ведут переговоры с телеканалом Netflix о запуске собственного шоу.
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Согласно информации, супруги не хотят поднимать темы политики и критики действующего президента США – Трампа. Напротив, они планирую посвятить шоу “вдохновляющим историям” и проблемам, которыми Барак Обама занимался на посту президента: миграционная политика, избирательное право, климат и правильный образ жизни.
Также сообщается, что Барак и Мишель Обама могут стать ведущими других шоу, которые не противоречат их взглядам и ценностям. Количество выпусков и формат пока в разработке. Дата выхода также пока не сообщается.
Как пишет The New York Times, Netflix готов заплатить круглую сумму супругам за эксклюзивные материалы, которые будут доступны исключительно на стриминговом сервисе.