Картина Пикассо ушла с молотка за $69 млн
Полотно было написано в 1937 году
За картину заплатили $69 млн/EPA/UPG
На аукционе Sotheby’s в Лондоне с молотка ушла знаменитая картина Пабло Пикассо - Женщина в берете и клетчатом платье. За полотно заплатили 69,4 млн долларов.
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Картина была написана в 1937 году, а позировала для нее муза Пикассо – Мария-Тереза Вальтер.
Отметим, что с молотка ушла еще одна картина под названием Мушкетер и сидящая обнаженная. Ее стоимость составила 22,9 млн долларов.
Напомним, что ранее в частной коллекции обнаружили утерянное 75 лет назад полотно Сальвадора Дали. Картина была написана в 1932 году, а на ее создание вдохновил вид из окна его дома в Порт-Льигате.