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Утерянное полотно Сальвадора Дали

В частной коллекции обнаружили утерянное 75 лет назад полотно Сальвадора Дали. Картина была написана в 1932 году, а на ее создание вдохновил вид из окна его дома в Порт-Льигате.

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Чтоб подвердить оригинальность картины, специалисты провели экспертизу, которая длилась около девяти месяцев. В результате специалисты не сомневаются в подлинности картины, ведь в ней нет ни одной ошибки. Оригинальность картины также подтвердил главный эксперт по творчеству Сальвадора Дали – Николя Дешарн.

Полотно покажут публике впервые в нью-йоркской галерее Heather James Fine Art.