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Саре Блессенер стала фотографом года /International Photographer of the Year

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Жюри конкурса International Photographer of the Year объявили победителей. Первое место в и звание Фотограф года достались американке Саре Блессенер, которая сняла серию об американских военно-патриотических лагерях для подростков. Она получила денежный приз в размере 2 тысячи долларов.

Кроме того, были выбраны победители в других категориях: Люди, Природа, Арт-фотография, Архитектура.

Напомним, что ранее были объявлены победители конкурса подводной фотографии.