McDonald’s сняла новый ролик, высмеивающий хипстерские кофейни
Никто не любит вычурность
McDonald’s высмеял хипстерские кофейни/кадр из видео
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Год назад британское подразделение McDonald’s выпустило рекламу-пародию на хипстерские кофейни. В ролике высмеяли подачу, меню, посуду и высокие цены. Взамен этой вычурности McCafé предложило простое место, где каждый может выпить кофе без пафоса. Тогда видео набрало более миллиона просмотров.
В новом видео McDonald’s вновь решил показать преимущество McCafé над хипстерскими заведениями. Герои ролика пытаются выяснить что такое Флэт уайт, однако сталкиваются с насмешками, пока не попадают в кафе McDonald’s.