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Лучший снимок 2017 года /SkyPixel

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Авторитетный ресурс SkyPixel, посвященный аэрофотографиям, определили лучшие снимки 2017 года, сделанные с помощью дронов

Победителем стал французский фотограф Флориан Леду за снимок белого медведях на ледниках Above The Polar Bear (Над полярным медведем).

В данном конкурсе приняли участие 44 тысячи фотографов или 140 стран, среди которых были как профессионалы, так и аматоры. Снимки были поделены на три категории: Вид 360, Красота и Дроны в повседневной жизни.