Кончита Вурст представила дуэт с молодым певцом
Новая песня выйдет в сентябре
Австрийский поп-певец Том Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст, анонсировал дуэт с молодым инди-исполнителем и опубликовал фото на своей странице в Instagram.
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Напарником в дуэте станет молодой 20-летний инди-исполнитель Лу Исриль, который уже стал обретать популярность в Австрии. Релиз песни запланирован на 11 сентября.
Кончита Вурст стала известна после победы на песенном конкурсе "Евровидение" в 2014 году. Необычная внешность певицы, с длинными волосами и бородой, запомнилась публике.
Ранее сообщалось, что Тина Кароль выпустила совместный трек с рэпером Snoop Dogg.