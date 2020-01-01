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Группа "Агонь" /Пресс-служба

Украинская поп-группа "Агонь" представила новый сингл под названием "Продажная любовь". Режисером клипа стал Максим Гетьман, а слова и музыку написал Александр Чемеров. Новое mood video выполнено в стиле, выпущенных клипов в прошлом году - "Тебе 20" и "По темным улицам".

По словам создателей трек посвящен тем людям, которые испытали чувство предательства:

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"В наше время глобального потребления создаётся иллюзия, что купить можно всё. Даже любовь. Но кто на самом деле знает, что такое любовь. Мы придаём этому чувству различные выразительные формы. И самое кривое отражение любви - это секс. Ты покупаешь секс, утешая волнение своей души всего на несколько часов, не понимая, что обманываешь не только себя, но и весь мир. Ночь пройдёт, она уйдёт. Но с чем останешься ты? С пустым кошельком и пустым сердцем. Ещё чуть-чуть, и в твоей жизни останутся только ночные бабочки, серые мотыльки, а цветные махаоны будут собирать пыльцу с других цветков", - рассказывают музыканты.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль выпустила совместный трек с рэпером Snoop Dogg.