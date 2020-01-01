Певица в коме: Исполнительницу хита Ягода-Малина нашли с пробитой головой

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Валентина Легкоступова /instagram.com/legkostupovavalentina/

Популярная российская певица и исполнительница хита Ягода-Малина Валентина Легкоступова была госпитализирована в Москве с пробитой головой. Об этом сообщает Telegram-канал MASH.

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Известно, что артистка в данный момент находится в коме с отеком мозга. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Ее обнаружила собственная дочь, когда она еще была в сознании.

Примечательно, что Легкоступова вместе с мужем Юрием Фирсовым несколько дней выпивала и не выходила на связь. Изначально певицу отвезли в наркологическую клинику, где ее состоянии ухудшилось и было обнаружено, что у нее пробита голова. Супруг артистки сбежал, а саму ее экстренно прооперировали.

Ранее сообщалось о том, что певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года