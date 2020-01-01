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Расчлененный рэпер Энди Картрайт не употреблял наркотики - СМИ

Вдова утверждала, что он скончался именно от передозировки наркотических веществ
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Энди Картрайт
Энди Картрайт
/instagram.com/kkkartrait/

Супруга погибшего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал заявляла, что тот скончался в результате передозировки наркотиками. Однако оказалось, что тот не принимал подобных веществ. Об этом сообщают росс-СМИ, ссылаясь на заключение следствия.

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Известно, что эксперты из Санкт-Петербуга заключили, что музыкант на протяжении нескольких лет не употреблял наркотиков. К такому решению специалисты пришли, исследовав останки Картрайта и его волосы.

Теперь же, по словам следователей, версия о передозировке выглядит неправдивой.

Ранее сообщалось о том, что адвокат вдовы Энди Картрайта раскрыла новые подробности

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