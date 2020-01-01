"После одной из ссор": Пол Маккартни раскрыл причину распада The Beatles

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Пол Маккартни /getty Images

Знаменитый британский музыкант Пол Маккартни раскрыл причину того, почему распалась культовая группа The Beatles, одним из основателей которой он был. Об этом он рассказал в интервью изданию GQ.

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По словам артиста, все произошло из-за так называемой семейной ссоры. Он также признался, что очень долго переживал, так как фанаты считали виновным в распаде именно его. Кроме этого, он заверил, что информация о том, что музыканты ненавидели друг друга, является ложной.

"Когда одни члены семьи хотят делать то, а другие - это. Так что я думаю, распад произошел после одной из таких ссор", - объяснил Маккартни.

Ранее сообщалось о том, что были названы самые богатые музыканты десятилетия