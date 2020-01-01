Переключиться на мобильную версию

"После одной из ссор": Пол Маккартни раскрыл причину распада The Beatles

По словам музыканта, группа распалась из-за семейных ссор
Поделись

Пол Маккартни
Пол Маккартни
/getty Images

Знаменитый британский музыкант Пол Маккартни раскрыл причину того, почему распалась культовая группа The Beatles, одним из основателей которой он был. Об этом он рассказал в интервью изданию GQ.

Читай также: Тимати заявил об уходе из Black Star

По словам артиста, все произошло из-за так называемой семейной ссоры. Он также признался, что очень долго переживал, так как фанаты считали виновным в распаде именно его. Кроме этого, он заверил, что информация о том, что музыканты ненавидели друг друга, является ложной.

"Когда одни члены семьи хотят делать то, а другие - это. Так что я думаю, распад произошел после одной из таких ссор", - объяснил Маккартни.

Ранее сообщалось о том, что были названы самые богатые музыканты десятилетия

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Пол Маккартни The Beatles причина распада The Beatles Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь