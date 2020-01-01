Любовница расчлененного Энди Картрайта рассказала об их отношениях

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Энди Картрайт /instagram.com/kkkartrait/

Совсем недавно стало известно, что у рэпера Энди Картрайта, которого расчленила, а несколько дней останки держала дома супруга Марина Кохал, была любовница. Теперь же последняя рассказала об отношениях с ним. Об этом сообщается в росс-СМИ.

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По ее словам, познакомилась с музыкантом она в 2014-ом, но общаться тесно они начали в 2017-ом, когда тот уже был женат. Вскоре они начали встречаться тайно. Довольно быстро об этом узнала супруга Энди Картрайта, которая обнаружила на его одежде женские волосы. Тогда они побрилась налысо, а после - перекрасилась в блондинку. Девушка рассказала, что рэпер начинал разговоры с Кохал о разводе, но та брала в руки ребенка и начинала кричать, устраивая скандал.

Любовница артиста также призналась, что в начале 2020-го года Марина Кохал заявила супругу, что больна ВИЧ. Музыкант сделал тест, результат которого выявился отрицательным. Жена Энди также стала писать и девушке, заявляя, что тот является алкоголиком, лунатиком и сумасшедшим.

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Кроме этого, она рассказала, что последний раз виделась с Картрайтом в марте, после чего уехала в Пензу, а в конце июля написала ему, что возвращается в Санкт-Петербург. По ее словам, она получила ответ: "Какие предложения?". Быстро поняв, что телефон находится в руках Кохал, она прекратила переписку. А о смерти рэпера узнала из СМИ.

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