Лидер в трендах: Чоткий Паца выпустили мощную пародию на клип Моргенштерна

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Чоткий Паца - Cadillac /Скриншот с YouTube

Участники популярного украинского юмористического проекта Чоткий Паца выпустили новую пародию совместно с блогерами Mak и Евгением Бондаренко. Она снята на хит рэперов Моргенштерна и Элджея - Cadillac.

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В видоработе Чоткого Паца дорогих автомобилей и пафоса, как в оригинале. Зато здесь есть важная для украинской молодежи тематика - ЗНО. Именно о том, как выпускники школ сдают экзамены, как готовятся и даже как пытаются списать, в юмористическом ключе и рассказали актеры.

Видеопародия от Чоткого Паца на трек Cadillac уже набрала более 1,9 млн просмотров, 204 тысячи лайков, 6 тыс дизлайков, а также заняла первое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Gorillaz взорвали YouTube клипом на трек Pac-Man