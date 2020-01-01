"Удивлен, что поверили": Лидер Пошлой Молли ответил на обвинения в домогательствах

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Кирилл Бледный /instagram.com/dropbled/

Совсем недавно популярного музыканта Кирилла Бледного, лидера группы Пошлая Молли, обвинила в домогательствах девушка из Киева. По ее словам, это случилось, когда ей было семнадцать лет. Теперь же артист ответил на это заявление в своих Instagram-сторис.

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"Все, в чем меня обвиняют, - ложь. Эта максимально противоречивая история трехлетней давности выеденного яйца не стоит, и я удивлен, что многие в нее поверили и приняли как факт", - признался Бледный.

Кроме этого, он заявил, что считает неприемлемым сексизм, сексуальные домогательства и насилие. "Не нужно слепо вставать на защиту таких людей просто потому, что вам нравится их музыка, и всегда разбираться для начала в ситуации", - подытожил музыкант.

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