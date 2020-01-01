Легендарная группа ABBA выпустит новые песни: Когда их можно услышать

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ABBA /Getty Images

Легендарная группа ABBA еще в начале 2020-го анонсировала выход двух новых песен на грядущую осень. Однако пандемия нарушила планы, из-за чего релиз пришлось перенести на следующий год.

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Как сообщает издание The Independent, группа записала не два трека, а целых пять. Зрители не услышат их в этом году еще и по техническим причинам. Однако уже в 2021-ом ABBA порадуют своих поклонников.

Напомним, что о воссоединении группы ABBA стало известно в 2018-ом году.

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