Переключиться на мобильную версию

Легендарная группа ABBA выпустит новые песни: Когда их можно услышать

Коллектив представит сразу пять песенных новинок
Поделись

ABBA
ABBA
/Getty Images

Легендарная группа ABBA еще в начале 2020-го анонсировала выход двух новых песен на грядущую осень. Однако пандемия нарушила планы, из-за чего релиз пришлось перенести на следующий год.

Читай также: Названа величайшая песня в истории конкурса Евровидение

Как сообщает издание The Independent, группа записала не два трека, а целых пять. Зрители не услышат их в этом году еще и по техническим причинам. Однако уже в 2021-ом ABBA порадуют своих поклонников.

Напомним, что о воссоединении группы ABBA стало известно в 2018-ом году.

Ранее сообщалось о том, что Gorillaz взорвали YouTube клипом на трек Pac-Man

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
ABBA новые песни группа музыка Евровидение Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь