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Раскрыты подробности задержания обнаженной рэп-звезды Megan Thee Stallion - СМИ

По словам источников, к ней применил насилие рэпер Tory Lanez
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Megan Thee Stallion
Megan Thee Stallion
/Getty Images

Совсем недавно стало известно, что полиция задержала в Голливуде рэпершу Megan Thee Stallion и артиста Tory Lanez. Теперь же издание New York Post раскрыло подробности инцидента.

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По информации от источников, Tory Lanez сделал несколько выстрелов из пистолета внутри своего автомобиля, когда артистка пыталась его покинуть, находясь уже снаружи.

"Это дело о мужчине, применившем насилие и нанесшем физические повреждения женщине", - подчеркнул один из источников.

Отметим, что полиция все еще не предъявила обвинений в нападении, а в данный момент проводится расследование.

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