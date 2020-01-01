Раскрыты подробности задержания обнаженной рэп-звезды Megan Thee Stallion - СМИ

По словам источников, к ней применил насилие рэпер Tory Lanez

Поделись







Megan Thee Stallion /Getty Images

Совсем недавно стало известно, что полиция задержала в Голливуде рэпершу Megan Thee Stallion и артиста Tory Lanez. Теперь же издание New York Post раскрыло подробности инцидента.

Читай также: В Америке задержали исполнительницу хита Savage

По информации от источников, Tory Lanez сделал несколько выстрелов из пистолета внутри своего автомобиля, когда артистка пыталась его покинуть, находясь уже снаружи.

"Это дело о мужчине, применившем насилие и нанесшем физические повреждения женщине", - подчеркнул один из источников.

Отметим, что полиция все еще не предъявила обвинений в нападении, а в данный момент проводится расследование.

Ранее сообщалось о том, что Эмбер Херд обвинили во лжи за рассказ об изнасиловании