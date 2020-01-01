Голая и окровавленная: В Америке задержали исполнительницу хита Savage

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Megan Thee Stallion /instagram.com/theestallion

Популярную хип-хоп-исполнительницу Megan Thee Stallion в Голливуде задержала полиция. Она была вместе с рэпером Tory Lanez обнаженной и истекающей кровью. Об этом сообщает издание TMZ, опубликовавшее видео с места происшествия.

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Уточняется, что задержание произошло после того, как в полицию поступил звонок о том, что произошли пять выстрелов с описанием автомобиля, за рулем которого находился Tory Lanez. С ними также была женщина, имя которой не раскрывается.

На место происшествия прибыл самолет, а всех троих окружили полицейские. Megan Thee Stallion заявила, что получила огнестрельное ранение, но не раскрыла личность нападавшего. Ее доставили в больницу, чтобы извлечь пули. А артиста Tory Lanez арестовали за пистолет, найденный в салоне авто. Обвинений в выстрелах ему не предъявили.

До этого хип-хоп-исполнительница говорила полиции, что получила ранения, наступив на разбитое стекло.

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