"Трек, который взорвал Tik-Tok": MOZGI выпустили полную версию хита Chica Bamboni

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MOZGI - Chica Bamboni /instagram.com/mozgiband/

Популярная украинская группа MOZGI во главе с рэпером Потапом, недавно получившим звание Заслуженного артиста Украины, выпустила полную версию нового хита Chica Bamboni. Именно он стал основой нашумевшего челленджа в Tik-Tok, которые подхватили многие звезды.

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Трек записан в привычном для группы стиле, а сам текст составлен из разных фраз на английском, которые подходят к фразе Chica Bamboni. В одноименном челлендже в Tik-Tok люди исполняют танцевальные движения под песню. К нему уже присоединилась Маша Ефросинина, Юрий Горбунов, Катя Осадчая, Maruv и Ольга Бузова.

За весь период челленджа видеоролики с хэштегом #chicabamboni набрали в общей сложности 8 миллионов просмотров.

Ранее сообщалось о том, что группа Ленинград вернулась с новым клипом-хитом