Билли Айлиш хотели лечить из-за ее одержимости Джастином Бибером

Билли Айлиш /instagram.com/billieeilish

Знаменитая певица Билли Айлиш несколько лет назад могла угодить на лечение в психиатрическую клинику. Причиной стала ее одержимость Джастином Бибером. Об этом рассказала ее мать Мэгги О’Коннел в подскасте me & dad radio, который Айлиш ведет со своим отцом.

По словам О’Коннел, Билли слишком сильно любила Бибера и его творчество, из-за чего казалась родителям нездоровой.

"Просто хочу отметить, что мы действительно подумывали отвезти тебя к психологу… Тебе было так больно из-за Джастина Бибера. Это было так горько, так много боли", - рассказала она. Сама же певица призналась, что сейчас это звучит унизительно.

Кроме этого, мама Айлиш призналась, что ее дочь не могла сдержать слез при прослушивании песни Бибера As Long As You Love Me. Сейчас же артисты находятся в дружеских отношениях.

