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"Минус 100 кг": Продюсер Максим Фадеев шокировал результатами похудения

Он выложил фото результатов в Instagram
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Максим Фадеев
Максим Фадеев
/instagram.com/fadeevmaxim/

Популярный российский продюсер и музыкант Максим Фадеев, который уже давно начал процесс похудения, поделился результатами. Он сообщил в Instagram, что ему удалось избавиться от 100 килограмм лишнего веса.

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"Всем мир! Это мои шорты... минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения", - написал Фадеев, прикрепив снимок, на котором он двумя ногами влез в одну штанину своих шорт.

До этого музыкант сообщал, что он выпивал утром, в обед и вечером по 600 миллилитров горячей воды.

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