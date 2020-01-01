На украинскую певицу NAVKA напали бандиты: Что говорят в полиции
Популярная украинская певица NAVKA стала жертвой разбойного нападения, когда направлялась на съемки клипа в Херсонскую область. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
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По словам певицы, под автомобиль, в котором она находилась, кто-то бросил железный предмет. Когда они остановились, то их стали окружать неизвестные люди. Произошло это на дороге Николаев-Благовещенское в Николаевской области Новоодесского района.
"Нам повезло, что с нами был актер, который владеет кикбоксингом, а также наш партнер видео-продакшена Иоанн Зенков, который имеет черный пояс по каратэ. Ребята быстро сориентировались и смогли отбиться от нападавших. После этого я вызвала полицию", - заявила NAVKA.
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Как сообщает издание ТСН, в полиции рассказали, что это уже пятый подобный случай во время карантина в этом месте.
Однако на официальной странице полиции Николаевской области в Facebook данную информацию опровергли.
"Заявлений об указанном преступлении в полицию не поступало, и признаков уголовного преступления не обнаружено. Съемочная группа вызвала полицию после пробития колеса на автородоге. Но покушения на совершение разбойного нападения, кражу, грабеж, или любое другое преступление не произошло", - сказано в обращении.
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