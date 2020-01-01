Назван величайший рок-гитарист всех времен

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Брайан Мэй /Getty Images

Популярное британское издание Total Guitar провело опрос, в ходе которого был определен величайший рок-музыкант в истории. Читателям предложили составить список из 170 музыкантов, каждый из которых относится к разным жанровым категориям.

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Лучшим гитаристом в классическом роке был признан Брайан Мэй из группы Queen. На втором месте - Джимми Хендрикс, а закрывает тройку Джимми Пейдж. На пятом и четвертом расположились Эдди Ван Хален и Эрик Клэптон.

"Я абсолютно потерял дар речи. Я должен сказать, что для меня это совершенно неожиданно, и я глубоко тронут, что люди так относятся ко мне", - прокомментировал свой новый титул Брайан Мэй, подчеркнув, что лично он считает лучшим гитаристом именно Джимми Хендрикса.

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