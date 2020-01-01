"Не была желанной": Билли Айлиш призналась, что парни не считали ее сексуальной

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Билли Айлиш /Getty Images

Популярная американская певица Билли Айлиш заявила, что парни, с которыми она встречалась, никогда не проявляли к ней сексуального интереса. Об этом она рассказала в интервью журналу GQ.

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"Вот тебе бомба: я никогда не была желанной. Мои прошлые бойфренды никогда не заставляли меня себя так чувствовать. Ни один из них. И то, что я никогда не чувствовала физического желания от кого-то, очень сильно повлияло на мою жизнь", - призналась певица, подчеркнув, что именно поэтому она выбрала такой стиль одежды.

Билли рассказала, что она может одеваться и как мальчик, и как девочка, однако иногда ей кажется, что люди не видят в ней женщину. "То видео с тура как раз об этом, я в нем говорю: смотрите, под моими одеждами есть тело, которое вы не увидите", - подытожила она и напомнила, что ее грудь совсем недавно была в трендах соцсетей.

Ранее сообщалось о том, что Билли Айлиш затравили за ее высказывание о привилегиях белых людей