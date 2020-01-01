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Олег Скрипка /Пресс-служба

Олег Скрипка и его друзья приглашают всех рок-детей и их родителей на благотворительный детский ROCK БАЛ, который состоится 6 июня 2020 на странице Международного благотворительного фонда "Детское сердце"! Цель нашей вечеринки - собрать 440 000 грн на инфузионную а-магнитную станцию ​​для маленьких пациентов Центра детской кардиологии и кардиохирургии. Это будет настоящий праздник драйвовой музыки и добра!

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Главными героями рок бала будут, конечно, детки! Гостей ожидает настоящая рок-тусовка: украинские и иностранные звездные гости, включая двух Финалисток детского Евровидения, взрывные выступления детских рок-бэндов, яркие танцевальные, цирковые и спортивные шоу, многочисленные мастер-классы, розыгрыш, подарки и неожиданные сюрпризы от наших друзей! Каждый из гостей сможет не только наблюдать за программой, но и принять непосредственное участие - соревноваться в онлайн-конкурсах и челленджах на лучшую рок-прическу, яркий бодиарт и танец под рок-музыку, а имена победителей прямо во время прямого эфира 6 июня узнает вся страна! Внимательно следите за нашей страницей, чтобы не пропустить фантастические конкурсы и мастер-классы от наших друзей! Будет горячо!

Олег Скрипка: "Этот детский бал, как и многие предыдущие наши мероприятия, благотворительный. Таким образом мы формируем у общества социальную ответственность. И, я уверен, что наша благотворительность только в контексте качественных культурных событий сможет вылечить от общественных болезней и приблизить нас к светлому будущему нашей мечты".

Rock Бал /Пресс-служба

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Наша цель - собрать 440 000 грн. на современную инфузионную а-магнитную станцию ​​для помощи маленьким пациентами с врожденными пороками сердца. Почему она нужна? Такая станция позволяет проводить МРТ у деток без прерывания ввода жизненно важных препаратов - таким образом, врачи могут проводить высокоточные диагностические процедуры у детей, которые находятся в тяжелом состоянии.

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