"Решил, что я глупая малолетка": Тоню Матвиенко пытался изнасиловать врач

Когда ей было 19 лет

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Тоня Матвиенко /instagram.com/tonya_matvienko/

Популярная украинская певица стала гостьей онлайн-шоу Оли Поляковой Правда или Действие. В нем она рассказала об инциденте в одной из больниц Киева, где ее попытался изнасиловать детский врач.

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"Мы попали в Охматдет, ко мне пришел врач и стал меня домогаться - в 19 лет. Он меня прижал и сказал: "Ну ты же нагуляла". 1999 год, телефонов нет, все были на даче, некому позвонить. И он себе решил, что я такая глупая малолетка", - призналась Матвиенко.

По ее словам, медик пригрозил проблемами для ее ребенка, однако Тоня решила напомнить ему, что ее мать - известная певица. Именно это спасло ее 21 год назад.

"Помню и год, и день, когда прибыла. Можно поднять материалы, посмотреть, работает ли этот врач. Потому что это такая травма", - подчеркнула артистка.

Ранее сообщалось о том, что Харви Вайнштейна снова обвинили в изнасиловании