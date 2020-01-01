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В Канаде застрелили 21-летнего рэпера Houdini

Артист скончался в больнице
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Houdini
Houdini
/instagram.com/houdini/

В канадском городе Торонто при помощи огнестрельного оружия убили знаменитого 21-летнего рэпера Димарджио Дженкинса, известного под псевдонимом Houdini. Об этом сообщает издание Toronto Sun.

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Известно, что музыкант проходил мимо одного из городских отелей вместе со своим 15-летним другом. Припаркованный рядом синий Volkswagen Tiguan резко развернулся, а из его окон открылась стрельба. В результате пострадал приятель артиста и 27-летняя девушка. Сам же Дженкинс скончался от травм в больнице.

Примечательно, что появилась версия от том, что 15-летний друг покойного открыл ответный огонь. Полиция Торонто никак не комментирует это, а также пока нет задержанных и подозреваемых в деле. Адвокат Houdini Яг Вирк призвал власти серьезно отнестись к проблеме насилия в городе, так как за последнее время в Торонто произошло несколько перестрелок с летальными исходами.

По утверждению источника Toronto Sun, рэпер состоял в уличной банде Young Buck Killas.

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