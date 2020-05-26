"Быстро, больно, неожиданно": Певицу Ассию Ахат экстренно госпитализировали
Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат попала в больницу, где перенесла срочную операцию (лапароскопию). Об этом она сама рассказала на своей страничке в Instagram, прикрепив снимок из палаты.
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Артистка рассказала подписчикам, что находилась с семьей дома в Киеве, однако ночью пришлось вызывать врачей, чтобы ее доставили в больницу.
"Ночью срочно вызвали хирурга для этой операции (лапароскопия). Спасибо всем врачам и медсестрам за ваш труд! Низкий поклон всем медикам за вашу сложную работу! Дай вам Бог здоровья!", - написала Ахат, посоветовав своим фанатам всегда своевременно обращаться к врачам.
Appendicitis,by!Вот теперь у меня нет ничего лишнего!😍 Я с детства всегда понимала,что есть много разных профессий и есть врачи,доктора.Они самые нужные,самые умные,очень долго учатся и это правда.😍Как обычно бывает в таких случаях,всё произошло быстро,больно,неожиданно.Слава Богу,мне повезло,всё сложилось-я была дома,в любимом городе Киеве,со мной моя любимая семья,чудесная подружка Танюшка @ta_shevchuk наша мегомультидоктор,организовали меня и доставили в прекрасную Клинику Добробут @dobrobut.mc ! Мы можем гордиться,что в Украине есть такой уровень больницы-внимание врачей,быстрая реакция,супер аппаратура,всё новенькое,везде чисто.Ночью срочно вызвали хирурга для этой операции (лапароскопия)Коцар Алексей Юрьевич.🙏🏻Фесенко Светлана 🙏🏻И ещё десятки медиков возле меня за эти несколько дней .♥️Спасибо всем врачам и медсёстрам клиники Добробут за ваш труд!♥️Низкий поклон всем медикам за вашу сложнейшую работу!Дай вам Бог здоровья!♥️😍А вам,друзья,советую обращаться вовремя к врачу,несмотря на вашу терпеливость и веру в хорошее!Это не шутки.☀️ #будьтездоровы #копитеденьгиназдоровье
"Как обычно бывает в таких случаях, все произошло быстро, больно, неожиданно. Слава Богу, мне повезло", - подытожила певица.
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