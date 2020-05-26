"Быстро, больно, неожиданно": Певицу Ассию Ахат экстренно госпитализировали

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Ассия Ахат /instagram.com/ahhattassia/

Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат попала в больницу, где перенесла срочную операцию (лапароскопию). Об этом она сама рассказала на своей страничке в Instagram, прикрепив снимок из палаты.

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Артистка рассказала подписчикам, что находилась с семьей дома в Киеве, однако ночью пришлось вызывать врачей, чтобы ее доставили в больницу.

"Ночью срочно вызвали хирурга для этой операции (лапароскопия). Спасибо всем врачам и медсестрам за ваш труд! Низкий поклон всем медикам за вашу сложную работу! Дай вам Бог здоровья!", - написала Ахат, посоветовав своим фанатам всегда своевременно обращаться к врачам.

"Как обычно бывает в таких случаях, все произошло быстро, больно, неожиданно. Слава Богу, мне повезло", - подытожила певица.

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