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Украинский рэпер YARMAK порвал YouTube новым ярким клипом

Артист выпустил клип На Экзамен
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Yarmak
Yarmak
/instagram.com/yarmak_music/

Популярный украинский рэпер YARMAK выпустил на своем YouTube-канале свежий клип на песню На Экзамен. Ролик быстро набрал популярность в Сети, а также попал в тренды видеохостинга.

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В музыкальном видео артист рассказывает о своих студенческих годах, а также о том, как сдавал экзамены, учился, попадал в разные ситуации и пробовал многие вещи. Кроме этого, клип посвящен тому, что студентам в нынешних условиях приходится все сдавать в режиме онлайн.

Клип YARMAK - На экзамен набрал более 430 тысяч просмотров, 54 тыс лайков и 1,8 тыс дизлайков, заняв 15-ое место в трендах YouTube.

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Ярмак Yarmak клип украинская музыка украинский рэпер На Экзамен тренды YouTube Все теги
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