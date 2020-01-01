Украинский рэпер YARMAK порвал YouTube новым ярким клипом

Поделись







Yarmak /instagram.com/yarmak_music/

Популярный украинский рэпер YARMAK выпустил на своем YouTube-канале свежий клип на песню На Экзамен. Ролик быстро набрал популярность в Сети, а также попал в тренды видеохостинга.

Читай также: Настя Каменских покорила YouTube-тренды трогательным клипом

В музыкальном видео артист рассказывает о своих студенческих годах, а также о том, как сдавал экзамены, учился, попадал в разные ситуации и пробовал многие вещи. Кроме этого, клип посвящен тому, что студентам в нынешних условиях приходится все сдавать в режиме онлайн.

Клип YARMAK - На экзамен набрал более 430 тысяч просмотров, 54 тыс лайков и 1,8 тыс дизлайков, заняв 15-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Фрэнк Синатра неожиданно "спел" хит Бритни Спирс Toxic