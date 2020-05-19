В костюме Бэтмена и с Пугачевой: Максим Галкин спел гимн самоизоляции

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Максим Галкин /instagram.com/maxgalkinru/

Популярный шоумен и пародист Максим Галкин выпустил в своем Instagram новое юмористическое музыкальное видео под названием Гимн Самоизоляции. В нем он спел под музыку из оперетты Принцесса цирка, а в самом видео появилась его супруга Алла Пугачева.

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В своей песне Галкин рассказал о том, как приходится проводить время на карантине, а также спел о проблемах и сложностях, с которыми столкнулись люди. Кроме этого, в ролике он примерил костюм Бэтмена, который по сюжету стал неким Ромео из повести Шекспира. Роль Джульетты исполнила Алла Пугачева, которая появилась на балконе. Их драма заключается в том, что герои не могут приблизиться друг к другу из-за соблюдения социальных дистанций.

"Коль ты захочешь, мир легко изменишь. Всего лишь нужно съесть летучую мышь", - гласит одна из строчек Галкина, намекающая на неофициальную версию о том, что коронавирус появился из-за употребления в пищу летучих мышей в Китае.

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