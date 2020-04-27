Голая в ванной: Солистка группы KAZKA подразнила горячими фото и видео

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Александра Зарицкая /instagram.com/kazka.band/

Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая опубликовала в своем Instagram новые фото и видео. На них она снялась полностью обнаженной.

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Исполнительница на кадрах запечатлела себя лежащей в ванной. Александра делала сэлфи-снимки, на которых можно увидеть частично голую грудь, а также показала татуировку на ноге.

"Как бы мне хотелось ...... прийтись тебе по душе", - подписала публикацию певица

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