Голая в ванной: Солистка группы KAZKA подразнила горячими фото и видео
Александра Зарицкая снялась обнаженной
Александра Зарицкая/instagram.com/kazka.band/
Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая опубликовала в своем Instagram новые фото и видео. На них она снялась полностью обнаженной.
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Исполнительница на кадрах запечатлела себя лежащей в ванной. Александра делала сэлфи-снимки, на которых можно увидеть частично голую грудь, а также показала татуировку на ноге.
"Как бы мне хотелось ...... прийтись тебе по душе", - подписала публикацию певица
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