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Умер один из основателей группы Kraftwerk Флориан Шнайдер

Музыканту было 73 года
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Флориан Шнайдер ушел из жизни в возрасте 73 лет
Флориан Шнайдер ушел из жизни в возрасте 73 лет
/Twitter

Известный музыкант и участник культовой немецкой электронной группы Kraftwerk Флориан Шнайдер скончался в возрасте 73 лет. Об этом пишем издание The Guardian со ссылкой на его коллег.

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Уточняется, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. Кроме этого, появилась информация, что Шнайдер ушел из жизни еще неделю назад, а похоронная церемония была полностью закрытой. Поэтому информация до СМИ дошла только недавно.

Флориан Шнайдер является одним из основателей коллектива Kraftwerk, который начал свою творческую деятельность в 1968-ом году. Ему также посвящал свой трек V-2 Schneider музыкант Дэвид Боуи.

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