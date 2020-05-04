Умер автор песен Ласкового мая Владимир Бойко

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Владимир Бойко и Андрей Разин /instagram.com/razin_andrei_lm/

Популярный музыкант и автор культовых песен группы Ласковый Май Владимир Бойко ушел из жизни в воскресенье, 3 мая. Об этом сообщил на своей страничке в Instagram Андрей Разин.

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Известно, что причиной смерти стал инсульт, а сам Владимир долгое время боролся с серьезной болезнью (детали не уточняются). По словам Разина, он написал более 25 песен для Ласкового мая, а также был музыкальным руководителем группы.

"Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты группы Ласковый май. Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа Ласковый май скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным, и близким Володи", - подчеркнул Разин.

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