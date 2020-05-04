Умер автор песен Ласкового мая Владимир Бойко
Популярный музыкант и автор культовых песен группы Ласковый Май Владимир Бойко ушел из жизни в воскресенье, 3 мая. Об этом сообщил на своей страничке в Instagram Андрей Разин.
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Известно, что причиной смерти стал инсульт, а сам Владимир долгое время боролся с серьезной болезнью (детали не уточняются). По словам Разина, он написал более 25 песен для Ласкового мая, а также был музыкальным руководителем группы.
"Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты группы Ласковый май. Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа Ласковый май скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным, и близким Володи", - подчеркнул Разин.
Как я уже сообщал, вчера в возрасте 60 лет ушел из жизни музыкальный руководитель студии «Ласковый май», композитор, музыкант, очень хороший человек Володя Бойко. Он написал 25 песен для нашей группы. Среди них очень много шлягеров. Сегодня я хочу вам представить клип, который я посвящаю памяти Володи. Этот клип был снят в 1989 году. В нем звучит первая песня Володи, написанная для группы «Ласковый май». На клавишах Сергей Кузнецов играет песню Володи, но уже через несколько дней, после ухода Сергея, Володя займёт его место и станет нашим музыкальным руководителем. Съемки клипа проходили в селе Татарка Ставропольского края в далёком 1989 году. А в следующем клипе солистка группы «Ласковый май» Наталья Грозовская исполняет песню «Зимний вечер», с которой она победила в «Песне года-91», а Володя Бойко стал лауреатом этого конкурса. Царствие тебе Небесное, Володя. Группа «Ласковый май» тебя помнит и мы все очень скорбим.🙏🕯🙏
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