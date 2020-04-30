"Есть антитела": Мадонна призналась, что переболела коронавирусом

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Мадонна /getty Images

Знаменитая американская певицы Мадонна заявила, что может уже нарушать карантин, связанный с пандемией Covid-19. Все дело в том, что она уверена в том, что уже переболела коронавирусом.

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В видеообращении, опубликованном в Instagram, певица рассказала, что болезнь у нее протекла бессимптомно, а теперь она может выходить на улицу, так как сдала тест на антитела.

"На днях я сделала тест и оказалось, что у меня есть антитела. Так что завтра я просто собираюсь покататься на машине, буду ездить и вдыхать воздух с COVID-19. Надеюсь, солнце будет светит ярко", - заявила Мадонна.

Стоит отметить, что медики все еще спорят о том, исключает ли наличие в организме антител возможность инфицирования Covid-19.

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