"У меня был шок": Оля Полякова призналась, что переболела коронавирусом

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Оля Полякова /instagram.com/polyakovamusic/

Популярная украинская певица Оля Полякова неожиданно призналась, что переболела коронавирусом COVID-19 вместе со своей дочерью Алисой. Об этом она рассказала в эфире своей онлайн-программы Полявидение, где гостем был Дмитрий Гордон.

Полякова отметила, что у нее были все симптомы болезни, однако не уточнила, делала ли она тест на Covid-19.

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"Я уже переболела. Я была в Майами. У меня сначала Алиса заболела, 41 градус был на термометре. Я такой температуры не видела никогда в жизни. У меня был шок. И я от нее очень сильно заразилась. Мы очень сильно кашляли. Мы были на антибиотиках. Мы так тяжело переболели", - рассказала певица.

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