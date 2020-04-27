"Превратились в Катрусин кинозал": Потап покритиковал финал Голоса Страны

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Потап /instagram.com/realpotap

Популярный украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) опубликовал неожиданный пост в своем Instagram. В нем он неоднозначно высказался по поводу финала шоу Голос Страны (Голос Країни), в котором был одним из судей вместе с Настей Каменских.

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"Пока в Украине ТВ вокальные шоу, несмотря на свою безукоризненную и новаторскую техническую подготовку, все-таки превратились в "катрусін кінозал", очень круто и мотивирующе смотрится фильм о легендах спорта и честных противостояниях на паркете "NBA Last Dance", рекомендую всем любителям сильных личностей посмотреть, как закалялись Легенды!!!", - написал Олексей.

Стоит отметить, что в комментариях пользователи поддержали Алексея, отметив, что шоу, по их мнению, стало хуже, а победитель нового сезона большинству не пришелся по душе.

Напомним, что в финале десятого сезона шоу Голос Страны (Голос Країни) победителем стал Роман Сасанчин, наставницей которого была Тина Кароль.

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