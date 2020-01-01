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Noize MC взорвал Сеть клипом об аварии на Чернобыльской АЭС

Рэпер выпустил клип на песню 26.04
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Noize MC - 26.04
Noize MC - 26.04
/Скриншот с YouTube

Популярный российский рэпер Noize MC 26-го апреля, в годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС, выпустил новый клип, посвященный этой аварии. Он носит короткое и понятное название - 26.04.

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"Видишь света столп ослепительный, бьющий в апрельское небо над Припятью?" - такими словами начинается песня, сопровождаемая кадрами с ликвидаторами, советскими людьми и самого Чернобыля. Кроме этого, в музыкальном ролике можно увидеть и самого Ивана Алексеева (наст. имя Noize MC), исполняющего данную песню.

Клип Noize MC - 26.04 за сутки набрал полмиллиона просмотров на YouTube.

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Теги
26 апреля Noice MC Чернобыль ЧАЭС чернобыльская авария катастрофа клип тренды YouTube Все теги
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