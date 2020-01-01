"Где я была?": Надежда Бабкина вышла из комы - СМИ

Поделись







Надежда Бабкина /instagram.com/ngbabkina/

Знаменитую певицу Надежду Бабкину, у которой была диагностирована пневмония с подозрением на коронавирус, вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ. Об этом сообщают росс-СМИ.

Читай также: Джоан Роулинг заявила, что подхватила коронавирус

Известно, что состояние артистки стабилизировали, а в данный момент она находится в сознании, самостоятельно дышит и уже пошла на улучшение. Находившиеся в момент пробуждения Бабкиной рядом люди заявили, что она удивилась и спросила: "Где я была?".

"Охренеть, значит, я должна быть сильно голодна!", - ответила певица, узнав, что несколько дней пробыла в искусственной коме.

Ранее сообщалось о том, что Наоми Уоттс пережила нервный срыв из-за карантина