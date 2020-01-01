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"Где я была?": Надежда Бабкина вышла из комы - СМИ

Больную пневмонией певицу отключили от аппарата ИВЛ
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Надежда Бабкина
Надежда Бабкина
/instagram.com/ngbabkina/

Знаменитую певицу Надежду Бабкину, у которой была диагностирована пневмония с подозрением на коронавирус, вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ. Об этом сообщают росс-СМИ.

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Известно, что состояние артистки стабилизировали, а в данный момент она находится в сознании, самостоятельно дышит и уже пошла на улучшение. Находившиеся в момент пробуждения Бабкиной рядом люди заявили, что она удивилась и спросила: "Где я была?".

"Охренеть, значит, я должна быть сильно голодна!", - ответила певица, узнав, что несколько дней пробыла в искусственной коме.

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