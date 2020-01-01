Егор Крид и скандальный Моргенштерн порвали YouTube новой песней

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Егор Крид выпустил альбом, песня из которого попала в тренды YouTube /instagram.com/egorkreed

Популярный рэп-исполнитель Егор Крид неожиданно для многих своих фанатов выпустил новых альбом под названием Альбом 58. В него вошло семь песен, одна из которых была записана с его коллегой Моргенштерном. Она, в отличие от их предыдущей работы (грустной) называется Веселая песня.

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В своем куплете Егор Крид обращается к девушке, вспоминая, кем хотел быть раньше и кем стал, а также порассуждал, что будет, когда его не станет. Эту же тему затронул и Алишер Моргенштерн, заявив, что половина его слушателей будут плакать, а половина - радоваться. Кроме этого, в тексте оба затронули любовную тематику.

Трек Егор Крид & MORGENSHTERN - Веселая песня набрал более 1,3 миллионов прослушиваний на YouTube, а также попал на 6-ое место в украинских трендах.

В песне присутствует нецензурная лексика - 18+

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