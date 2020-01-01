"Не можем ее проведать": У Надежды Бабкиной начались осложнения из-за пневмонии

Поделись







Надежда Бабкина /instagram.com/ngbabkina/

Популярная российская певица Надежда Бабкина, которая попала в больницу с подозрением на коронавирус Covid-19, была подключена к аппарату ИВЛ и погружена в искусственную кому. Ее пресс-атташе Александр Велор сообщил, что из-за пневмонии у артистки начались осложнения.

Читай также: Джоан Роулинг заявила, что подхватила коронавирус

"Коронавирус у нее пока не подтвержден. Мы не знаем, сколько сделали на него тестов, но, поскольку времени прошло достаточно, то, наверное, два или три", - заявил Велор.

Кроме этого, он рассказал, что Бабкина лежит в палате на изолированной ото всех территории. "Мы не можем попасть ее проведать. Это такой закрытый инфекционный бокс", - добавил пресс-атташе исполнительница.

Ранее сообщалось о том, что Лев Лещенко поборол коронавирус