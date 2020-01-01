Надежду Бабкину ввели в кому из-за коронавируса COVID-19 - СМИ

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Надежда Бабкина /instagram.com/ngbabkina

Знаменитая певица Надежда Бабкина заразилась коронавирусом COVID-19, из-за чего у нее обнаружили двустороннюю пневмонию. Об этом сообщают росс-СМИ.

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По информации из источников, Бабкина была госпитализирована еще 1-го апреля в Коммунарку, где лечился Лев Лещенко. Она сдала тест на Covid-19, который оказался положительным (по данным Роспотребнадзора), а из-за ухудшенного состояния врачи решили ввести 70-летнюю артистку в искусственную кому, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких.

В комментариях российским СМИ сын Бабкиной Данила Заседателев подтвердил информацию о ее состоянии. Однако супруг певицы Евгений Гор опроверг это, заявив, что Надежда находится дома.

Ранее сообщалось о том, что Идрис Эльба выздоровел от коронавируса