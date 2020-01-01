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Солист Rammstein Тилль Линдеманн заболел коронавирусом

Музыканта госпитализировали c воспалением легких
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Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн
/Getty Images

Знаменитый немецкий музыкант и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн оказался в числе людей, которые заразились коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает таблоид Bild.

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Известно, что еще после концерта в Москве артист прилетел в Берлин, откуда его доставили с высокой температурой в больницу врачи скорой помощи. У Линдеманна обнаружили воспаление легких, а тест на коронавирус дал положительный результат.

В данный момент фронтмен Rammstein находится в отделении интенсивной терапии.

Ранее сообщалось о том, что Лев Лещенко заболел коронавирусом COVID-19

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