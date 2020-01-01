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Игорь Николаев попал в больницу с подозрением на коронавирус

Композитор находится в той же больнице, что и Лев Лещенко
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Игорь Николаев
Игорь Николаев
/instagram.com/igor_nikolaev_music

Российский композитор и певец Игорь Николаев был госпитализирован в больницу в Коммунарку, куда ранее также попал Лев Лещенко. Врачи подозревают, что он заразился коронавирусом Covid-19. Об этом сообщают росс-СМИ.

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Известно, что у Николаева уже диагностировали пневмонию, а его состояние доктора оценивают, как средней тяжести. Музыкант сдал анализы на коронавирус, однако результаты будут известны через несколько дней.

Лев Лещенко и Игорь Николаев
Лев Лещенко и Игорь Николаев
/instagram.com/igor_nikolaev_music

Ведущая Ксения Собчак заявила, что Николаев, как и другие звезды, мог заразиться Covid-19 от Льва Лещенко. "Все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого", - рассказала она. По данным росс-СМИ, на мероприятии присутствовали также Николай Басков, Валерий Леонтьев, Ани Лорак, Александр Розенбаум, Алсу, Ирина Аллегрова и другие.

Ранее сообщалось о том, что актера Идриса Эльбу обвинили во вранье о заражении коронавирусом

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Игорь Николаев коронавирус заразился коронавирусом подозрение на коронавирус пандемия Covid 19 карантин Лев Лещенко Все теги
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