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Солист Rammstein Линдеманн показал эффектные фото из Чернобыля

Артист побывал на экскурсии в Зоне отчуждения
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Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн
/instagram.com/till_lindemann_official/

Популярный немецкий музыкант и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн после сольного концерта в Киеве отправился на экскурсию в Чернобыль. Фото оттуда он опубликовал в своем Instagram.

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На снимках Линдеманн запечатлен в чернобыльском здании, а также с вывеской Агітпункт в руках. Комментаторы предположили, что музыкант находился с производственном помещении или же в здании местного управления одного из сел на территории Зоны Отчуждения.

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Тилль Линдеманн Rammstein Чернобыль фото из Чернобыля Зона отчуждения Все теги
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