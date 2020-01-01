Солист Rammstein Линдеманн показал эффектные фото из Чернобыля
Артист побывал на экскурсии в Зоне отчуждения
Тилль Линдеманн/instagram.com/till_lindemann_official/
Популярный немецкий музыкант и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн после сольного концерта в Киеве отправился на экскурсию в Чернобыль. Фото оттуда он опубликовал в своем Instagram.
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На снимках Линдеманн запечатлен в чернобыльском здании, а также с вывеской Агітпункт в руках. Комментаторы предположили, что музыкант находился с производственном помещении или же в здании местного управления одного из сел на территории Зоны Отчуждения.
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