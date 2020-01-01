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Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус

Артист с женой попали в больницу
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Лев Лещенко
Лев Лещенко
/instagram.com/leshchenko_lv

Знаменитый певец Лев Лещенко вместе со своей супругой Ириной попали в больницу, находящуюся в московском поселке Коммунарка. Как сообщают росс-СМИ, у них обоих есть подозрение на коронавирус.

Лев Лещенко с женой посещали Италию месяц назад
Лев Лещенко с женой посещали Италию месяц назад
/instagram.com/leshchenko_lv

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Известно, что на госпитализации супруги находятся уже несколько дней после того, как Лев Лещенко вызвал на дом скорую помощь. У артиста диагностировали двустороннее воспаление легких. Пока ни у него, ни у его жены коронавирус не был подтвержден.

"Он находится вместе с супругой, лежит. В хорошем состоянии, все у него хорошо", - заявил певец Владимир Винокур, который является другой семьи.

Ранее сообщалось о том, что итальянская актриса Лючия Бозе умерла от коронавируса

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Лев Лещенко коронавирус пандемия карантин Covid 19 подозрение на коронавирус воспаление легких Все теги
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