Олимпийская и Рыбальский остров: Coldplay сняли мощный клип в Киеве

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Coldplay - Trouble In Town /Скриншот с YouTube

Знаменитая британская группа Coldplay выпустила новый клип на сингл Trouble in Town, который был снят в Киеве. Кроме этого, над видео работала украинская компания Radioactive Film, а сняла клип ирландская постановщица Айофе МакАрдл.

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В музыкальном видео можно увидеть кадры, снятые возле станции метро Олимпийская, Рыбальского острова, улицы Старовокзальной, отеля Lybid, торгового центра Украина, ЖК Chicago Central House, а также снимали клип на разных столичных улицах, возле палаток с уличной едой и в супермаркетах.

Примечательно, что вдохновило на данную работу музыкантов произведение Джорджа Оруэлла под названием Скотный двор.

Ранее сообщалось о том, что соцсети раскритиковали новый клип Ани Лорак