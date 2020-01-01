"Дешево и примитивно": Соцсети раскритиковали новый клип Ани Лорак

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Ани Лорак - Я бы летала /Скриншот

Знаменитая певица Ани Лорак выпустила новый клип на песню под названием Я бы летала. Свежая видеоработа собрала множество отзывов в Сети, а также попала в тренды украинского YouTube.

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Музыкальное видео, режиссером которого стал Алан Бадоев, снято на фоне зрелищных пейзажей. Сама же исполнительница предстала в откровенном наряде, демонстрирующем ее подтянутую фигуру и пышные формы.

Зрители в комментариях же довольно критично отозвались о новой работе певицы, заявив, что ее музыка стала не той, что раньше, а привлекает в клипе только красивая картинка и внешность самой Ани Лорак. А вот песню многие назвали дешевой и примитивной, а сам клип - не цепляющим и похожим на предыдущие. Некоторые фанаты даже попросили вернуться прежнюю Ани Лорак, творчество которой им нравилось. Однако все же другие зрители назвали похвалили клип, назвав его наполненным любовью и весной.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Ани Лорак - Я бы летала уже набрал 1,1 млн просмотров, а также попал в тренды YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Alyona Alyona взорвала YouTube клипом к фильму Пульс