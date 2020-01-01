"Просто ужас": Как отреагировали зрители на новый клип Лободы

Поделись







Светлана Лобода /instagram.com/lobodaofficial/

Популярная певица Светлана Лобода, выступаяющая под сценическим именем LOBODA, выпустила свежий клип на песню Новый Рим. Его режиссером стал Алан Бадоев, а сама видеоработа попала в тренды YouTube.

Читай также: Как отреагировали соцсети на новый клип The HARDKISS

Сюжет клипа рассказывает об инопланетном чудовище, которое только привыкает к человеческому и телу и чувствует в нем себя неудобно. Но со временем оно становится лучше и превращается в блондинку, которую на Диком Западе съедает мужчины, но чудовище убивает их изнутри.

Большинство зрителей остались недовольны увиденным, написав, что клип вышел ужасным и неприятным, а также манерой песня и видеоряд похожими на Билли Айлиш. Кроме этого, певицу сравнили в Леди Гагой десять лет назад, а также посоветовали вернуться к своему раннему творчеству. Однако некоторые высказались, что считают клип крутым, но на любителя.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип LOBODA - Новый Рим уже набрал 2,2 миллиона просмотров, 16 тысяч лайков и 10 тысяч дизлайков, попав на 10-ое место в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца порвали тренды YouTube ностальгической пародией